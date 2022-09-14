Четыре человека погибли после падения снаряда ВСУ в Гольмовском

Отмечено, что снаряд ВСУ попал в жилой дом.

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В поселке Гольмовский Донецкой Народной Республики погибли четыре мирных жителя после прямого попадания снаряда украинской армии в многоквартирный дом. Об этом сообщил мэр Головки Иван Приходько.

«По уточненным данным, сегодня в пгт Гольмовский вследствие прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом по ул. Больничная, 16 погибло четверо мирных жителей», - написал градоначальник у себя в Telegram.

Ранее в Горловке на сброшенной украинскими войсками противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» подорвался мирный житель. По словам Ивана Приходько, инцидент произошел на улице Брестская.