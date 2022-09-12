Мирный житель подорвался на противопехотной мине «Лепесток» ВСУ в Горловке
Согласно словам Приходько, мужчина подорвался на улице Братская в Горловке на противопехотной мине нажимного действия ПФМ «Лепесток».
© Фото: Виктор Антонюк РИА Новости
В Горловке на сброшенной украинскими войсками противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» подорвался мирный житель. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
«По улице Братская в Горловке мужчина подорвался на противопехотной мине нажимного действия ПФМ "Лепесток". Скорая медицинская помощь выехала на место происшествия», - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее глава Горловки сообщал о последствиях очередного обстрела вооруженных сил Украины по городу. Согласно словам Ивана Приходько, после обстрела украинскими войсками города, одна из местных школ осталась без крыши.