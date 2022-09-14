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В Китае рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты-амфибии

Елизавета Потейчук
07:37 14.09.2022
Согласно идее создателей, ракета будет способна менять курс или совершать аварийное погружение на глубину до 100 метров для уклонения от средств ПРО.
В Китае рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты-амфибии
© Фото: Liu Fang, XinHua, Globallookpress
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В Китае рассказали о разработке гиперзвуковой противокорабельной ракеты, которая при приближении к цели сможет погружаться под воду. Отмечается, что ракета в пять метров сможет лететь на высоте десять тысяч метров со скоростью, превышающей скорость звука в два с половиной раза.

Об этом сообщила газета South China Morning Post. Так, ракета, пролетев 200 километров, способна опуститься на воду и продолжить движение на расстояние до 20 километров. Если она находится в радиусе десяти километров от цели, то ракета погрузится под воду и будет двигаться со скоростью до 100 м/с.

Согласно идее создателей, ракета будет способна менять курс или совершать аварийное погружение на глубину до 100 метров для уклонения от средств противоракетной обороны.

Трудность, с которой столкнулись разработчики ракеты - создание силовой установки, способной давать необходимую тягу как в воздухе, так и под водой. Ученые обратили внимание, что проблему поможет решить применение бора, который активно реагирует в обеих средах, выделяя огромное количество тепла.

Ранее директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард заявил, что у Соединенных Штатов Америки вызывает страх российская программа создания гиперзвуковых ракет.

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