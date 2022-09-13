В США заявили, что стратегические планы Москвы пугают Вашингтон

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У Соединенных Штатов Америки вызывает страх российская программа создания гиперзвуковых ракет. Как отметил директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард, сверхзвуковые ракеты, которые стоят на вооружении России и Китая, могут летать со скоростью свыше 6000 километров в час, на малой высоте, а также менять направление.

«Стратегически русские хорошо сработали. Их планы пугают», - сказал Буффард в беседе с Le Monde.

Кроме того, американец заострил внимание на том, что США существенно отстают в сфере арктического флота.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что морская гиперзвуковая ракета «Циркон» фактически принята на вооружение в российские войска. Министр также подчеркнул, что Минобороны России продолжит производство гиперзвуковых ракет «Кинжал».