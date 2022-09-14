Politico: глава разведки ЕС отменил поездку на Тайвань после того, как о ней узнала КНР

При этом не уточняется, проводится ли расследование вероятной утечки информации о планах главы разведки ЕС.

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Руководитель Разведывательного и ситуационного центра Евросоюза Хосе Касимиро Моргадо планировал посетить Тайвань, однако ему пришлось отменить визит из-за того, что китайские власти узнали о его «сверхсекретной» подготовке.

Однако, согласно данным европейских источников, глава разведки ЕС все же не собирался посещать Тайвань, так как он якобы планировал связаться с местными чиновниками по телефону, но отказался от этих переговоров из-за реакции КНР на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

«Хосе Касимиро Моргадо должен был нанести малозаметный визит, чтобы встретиться с тайваньскими чиновниками в октябре... Однако план главы шпионов ЕС зашел в тупик после того, как Пекин заполучил информацию и надавил на ЕС, чтобы он отказался от визита», - сообщает издание Politico.

При этом не уточняется, проводится ли расследование вероятной утечки информации о планах Моргадо.

Ранее агентство Reuters проинформировало, что Вашингтон просчитывает варианты введения санкций в отношении Китая. На применении экономических рычагов давления на Пекин настаивает руководство Тайваня, опасаясь китайского вторжения.