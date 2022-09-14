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Мэр Донецка рассказал о сжигании поселков украинскими войсками при отступлении

Анастасия Бобылева
06:00 14.09.2022
Он подчеркнул, что ВСУ сжигают поселки и расстреливают дома на покидаемых территориях, чтобы нанести максимально возможный урон.
Мэр Донецка рассказал о сжигании поселков украинскими войсками при отступлении
© Фото: V Ictor XinHua Globallookpress
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Алексей Кулемзин, мэр города Донецка, рассказал, что украинские силовики при отступлении стараются принести максимум ущерба покидаемым территориям. Он также выразил уверенность в том, что со временем разрушенное восстановят, но это случится не скоро.

«Отступающие украинские боевики сжигают поселки, расстреливают дома - я убежден, что они нанесут максимально возможный вред и ущерб при оставлении территории», - передает ТАСС его слова.

Обстрелы ВСУ привели к серьезным разрушениям в Донбассе. Например, в городе Попасная Луганской Народной республики повреждено 96% зданий, и власти предполагают, что не будут восстанавливать город.

Также Кулемзин заявил, что убрать все противопехотные мины «Лепесток» в городе на данный момент невозможно, так как они очень хорошо скрываются среди травы и опавших листьев, а также в кронах деревьев.

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