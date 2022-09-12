В Общественной палате рассказали, как спецслужбы Украины вербуют россиян для создания «хаоса»

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Украинские спецслужбы проводят вербовку россиян в соцсетях и призывают их «сеять хаос» по завершении голосования на выборах в России. С таким заявлением выступил заместитель председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич на брифинге.

«Серьезная ситуация, связанная с вербовкой россиян в соцсетях, в том числе запрещенных в России, ведут украинские деятели. Наши киберволонтеры выловили в целом ряде закрытых телеграм-чатов конкретные инструкции»,- рассказал он, его слова передает ТАСС.

Малькевич уточнил, что деятельность завербованных Украиной граждан России заключается в том, чтобы накалять обстановку в Twitter и ВКонтакте, писать посты с пожеланиями поражения для РФ и делать провокационные заявления на тему специальной военной операции. Такие люди, как отметил он, ставят на аватарку украинский флаг и пишут, что им стыдно за свою страну.

Также, по его словам, особенно много провокаций и фейков обнаружили в Крыму. Он отметил, что это происходит, потому что территория полуострова «сакральна для Украины». Особенно часто встречаются фейки, сделанные с помощью фотомонтажа, как рассказал Малькевич.

Ранее «Звезда» рассказала о провокациях Украины во время визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Киевский режим пытался помешать приезду экспертов. Их задерживали на пропускных пунктах, по населенным пунктам на их пути велись обстрелы, по самой станции также была выпущена очередная партия снарядов.