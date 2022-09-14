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Новые социальные выплаты в Запорожье получат люди, пострадавшие от украинской агрессии

Михаил Аброськин
Анастасия Бобылева
05:02 14.09.2022
Для получения выплат не обязательно иметь российский паспорт или даже прописку в Запорожской области.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Запорожской области на освобожденных территориях ввели новые социальные выплаты. Они предназначены людям, пострадавшим от украинской агрессии.

За погибшего члена семьи родственники получат 1 миллион рублей, за ранение, приведшее к инвалидности, полагается компенсация в 750 тысяч рублей. Выплаты будут производиться за период с 24 февраля 2022 года.

«Также предусмотрена выплата в размере 500 тысяч рублей, если человек не получил инвалидность, но получил увечья, травмы, ранения тяжелые, и выплата в размере 100 тысяч рублей, которая предусмотрена за агрессивные действия, по итогам которых получили контузии и увечья средней и легкой степени тяжести», - рассказал замминистра труда и социальной политики Запорожской области Евгений Маркелов.

Для получения выплат не обязательно иметь российский паспорт, их оформляют и по украинским документам, в том числе людям, у которых нет прописки в Запорожской области (украинцам, переселившимся с подконтрольных Киеву территорий).

Также широкая поддержка оказывается семьям с детьми школьного возраста.

«Руководством Запорожской области принято решение о единовременной выплате к 1 сентября родителям детей, которые приступили к учебным занятиям. Дети, которые приступили к учебному процессу в школах с 1 по 15 сентября, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей», - сообщил Маркелов.

Недавно президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому назначаются выплаты инвалидам, беременным женщинам, родителям одиночкам, опекунам и попечителям, ветеранам ВОВ.

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