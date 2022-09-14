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Эксперт рассказал о компенсации за отсутствие свободных мест в детском саду

Анастасия Бобылева
03:18 14.09.2022
Наличие компенсаций и условия их получения определяются региональными властями и различаются по всей стране. Размер выплат зависит от возраста ребенка.
Эксперт рассказал о компенсации за отсутствие свободных мест в детском саду
© Фото: Olga Semenova Russian Look Globallookpress
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Эксперт рассказал о компенсации, которую выплачивают, если ребенок не смог попасть в детский сад. По его словам, решение о таких выплатах принимается на региональном уровне, поэтому условия их получения различаются.

Предоставить место в детском саду каждому ребенку - прямая обязанность органов местного самоуправления, однако такая возможность есть не всегда. В этом случае принимается решение о выплатах семьям, где ребенок не получил место.

«В настоящее время решение о выплате компенсаций детям, которым не предоставили место в яслях или садике, обычно принимается в субъектах РФ. При принятии таких решений, как правило, учитывается обеспеченность местами в государственных или муниципальных дошкольных учреждениях», - передает «Прайм» слова доцента Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилла Парфенова.

Это значит, что, например, в Москве и Санкт-Петербурге, где по статистике мест хватает на всех, компенсаций не предусмотрено. В остальных субъектах страны ситуации различаются. Парфенов приводит в пример Пермь, где помощь семьям с маленькими детьми осуществляется на территории всего региона, в то время как в Московской области решение о выплатах принимают органы местного самоуправления, и в каких-то муниципальных образованиях выплаты могут быть, а в других нет.

Размер и условия компенсации, по словам эксперта, зависят от возраста ребенка. Также на решение о получении выплаты влияет географический фактор: в крупном муниципальном образовании могут быть свободные места в детском саду, однако это может быть далеко от места проживания ребенка.

Выяснять условия получения компенсации Парфенов советует непосредственно в органах местного самоуправления.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах беженцам из республик Донбасса и Украины. Предусмотрены выплаты инвалидам, беременным женщинам, родителям одиночкам, опекунам и попечителям, ветеранам ВОВ.

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