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Гусеничная и колесная: кадры заправки техники топливом в зоне спецоперации

05:01 14.09.2022
Заправка топливом военной техники происходила в Луганской и Донецкой народных республиках.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры заправки боевой техники в зоне специальной военной операции. Сержант Андрей сообщил, что заправлял топливом как колесную, так и гусеничную технику.

«С начала спецоперации выполнял задачи по заправке техники. Как колесной, так и гусеничной. Было заправлено более 500 единиц техники и выдано более 100 тонн топлива», - рассказал водитель топливозаправщика Андрей.

Заправка топливом военной техники происходила в Луганской и Донецкой народных республиках. Количество обслуженной техники и имеющегося топлива позволило войскам Центрального военного округа успешно выполнять поставленные задачи.

Ранее Минобороны показало непрерывную боевую работу специалистов службы горюче-смазочных материалов (ГСМ) подразделений материально-технического обеспечения (МТО) в зоне проведения спецоперации.

МТО как кровеносная система обеспечивает российских военнослужащих на передовой всем необходимым. Тыловики под обстрелами днем и ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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