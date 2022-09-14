Армия Гусеничная и колесная: кадры заправки техники топливом в зоне спецоперации Заправка топливом военной техники происходила в Луганской и Донецкой народных республиках. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало кадры заправки боевой техники в зоне специальной военной операции. Сержант Андрей сообщил, что заправлял топливом как колесную, так и гусеничную технику. «С начала спецоперации выполнял задачи по заправке техники. Как колесной, так и гусеничной. Было заправлено более 500 единиц техники и выдано более 100 тонн топлива», - рассказал водитель топливозаправщика Андрей. Заправка топливом военной техники происходила в Луганской и Донецкой народных республиках. Количество обслуженной техники и имеющегося топлива позволило войскам Центрального военного округа успешно выполнять поставленные задачи. Ранее Минобороны показало непрерывную боевую работу специалистов службы горюче-смазочных материалов (ГСМ) подразделений материально-технического обеспечения (МТО) в зоне проведения спецоперации. МТО как кровеносная система обеспечивает российских военнослужащих на передовой всем необходимым. Тыловики под обстрелами днем и ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика