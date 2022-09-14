Гусеничная и колесная: кадры заправки техники топливом в зоне спецоперации
Минобороны России показало кадры заправки боевой техники в зоне специальной военной операции. Сержант Андрей сообщил, что заправлял топливом как колесную, так и гусеничную технику.
«С начала спецоперации выполнял задачи по заправке техники. Как колесной, так и гусеничной. Было заправлено более 500 единиц техники и выдано более 100 тонн топлива», - рассказал водитель топливозаправщика Андрей.
Заправка топливом военной техники происходила в Луганской и Донецкой народных республиках. Количество обслуженной техники и имеющегося топлива позволило войскам Центрального военного округа успешно выполнять поставленные задачи.
Ранее Минобороны показало непрерывную боевую работу специалистов службы горюче-смазочных материалов (ГСМ) подразделений материально-технического обеспечения (МТО) в зоне проведения спецоперации.
МТО как кровеносная система обеспечивает российских военнослужащих на передовой всем необходимым. Тыловики под обстрелами днем и ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.