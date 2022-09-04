Непрерывный труд: кадры боевой работы службы горюче-смазочных материалов в ходе СВО
Тыловые подразделения Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции в полевых условиях продолжают вести непрерывную работу по материально-техническому обеспечению (МТО) войск.
Работа подразделений материально-технического обеспечения как кровеносная система обеспечивает российских военнослужащих на передовой всем необходимым. Тыловики под обстрелами днем и ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду.
За колоннами, не переставая, следят беспилотники ВСУ и провокаторы. Маршруты пытается вычислить вражеская разведка, поэтому менять их приходятся постоянно.
Минобороны России опубликовало кадры дозаправки топливом военной техники батальонно-тактической группы в Харьковской области.
Вооруженные силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции продолжают освобождать населенные пункты. Тыловые службы, в том числе служба ГСМ, обеспечивают бесперебойную поставку топлива для дозаправки военной техники российских войск.
Топливозаправщики взвода подвоза горючего группировки в зоне проведения специальной военной операции в боевых условиях производят заправку боевых машин на переднем крае.
«На данном участке местности мы видим заправку техники на огневых позициях. Дозаправка производится путем подхода топливозаправщика к заправляемой техники. Также имеется скрытый полевой пункт заправки, где заправляемая техника подходит к топливозаправщикам. Способ заправки зависит от характера боевых действий и условий местности. Помимо выдачи горючего, производится выдача масел, смазок и специальных жидкостей», - рассказал начальник службы ГСМ подразделения ЗВО Андрей.
По словам военнослужащего, несмотря на все трудности и напряженность обстановки, коллектив службы горючего и днем и ночью выполняет поставленные задачи, тем самым обеспечивает постоянную боевую готовность группировки.