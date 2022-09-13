Экономия во всем и протесты: как Европа переживает энергетический кризис

На улицах европейских государств все чаще можно увидеть протестующих, которые выступают против антироссийских санкций. Жители Европы устают платить за последствия политики ЕС из своего кармана.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Jan Woitas dpa Globallookpress

Европа может сменить позицию в отношении России из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает CNN. По данным канала, в странах Евросоюза все чаще звучат призывы отменить антироссийские санкции. Люди измотаны постоянным ростом цен и режимом жесткой экономии. А ведь еще не зима, когда ко всему этому прибавится реальная перспектива замерзнуть.

Уже сейчас некоторые европейцы перебираются в теплые страны. Говорят, что так дешевле, чем платить по счетам за электричество и газ.

Антикризисный лайфхак по приготовлению каноничного для Италии блюда не нашел понимания у жителей Апеннин. Может, они и готовы были реже мыться, экономить на тепле и электричестве, но паста - это уже покушение на святое.

«Паста может свариться сама по себе, без огня, если предварительно вы доведете ее до кипения. При выключеном огне макароны продолжат готовиться, но получится очень плохая паста», - рассказывает шеф-повар ресторана Васфи Месиха.

Конечно, где-то такое может сойти и за Al dente, но истинных ценителей пасты не проведешь. Это понимают и сами итальянские рестораторы. Но при существующих ценах на газ и электроэнергию иных вариантов, кажется, у них не осталось.

«Чтобы сэкономить, мы стараемся использовать как можно меньше электричества, но в любом случае немыслимо, когда приходят счета в тысячи евро. Хочется узнать, могут ли политики вместо того, чтобы работать на себя и заниматься своими делами, делать что-то для людей», - возмущается Анджело Корси, владелец ресторана.

Не удивительно, что вслед за Великобританией и Францией в Италии появилось движение «Мы не будем платить». Тысячи людей по всей стране требуют от властей пересмотреть политику, которая привела к глобальному энергокризису.

Французский Лилль каждый вечер словно возвращается в Cредние века. Кварталы старинного города в целях экономии электроэнергии погружаются во тьму. Кроме подсветки общественных зданий, здесь временно отказались от бассейнов, городского тропического сада и нескольких фонтанов. Ожидается, что примеру Лилля может последовать и Париж.

«Эти меры представляют собой 7-процентную экономию нашего энергопотребления, что составляет около 7 миллионов киловатт в час и экономию около 1 миллиона евро в целом», - рассказывает Одри Линкенхельд, заместитель мэра Лилля.

Простые и понятные уже каждому европейцу лозунги многотысячного митинга в Вене - своеобразный ответ если не на вопрос, кто виноват, то уж точно на вопрос, что делать. С плакатами австрийцы требуют открыть газопровод «Северный поток - 2» и отменить санкции против России.

«Санкции против России - это смертельный удар по Европе. Мы стреляем в оба колена одновременно. Они не имеют никакого эффекта, а только разрушают Европу», - комментирует Ханнес Брейха, соорганизатор акции протеста.

Массовые протесты есть и в Греции. Взлетевшие цены на жилищно-коммунальные услуги вывели на улицы Салоников тысячи людей. Многие в отчаянии, особенно пенсионеры. Они не представляют, чем платить за жилье.

В ответ премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал повысить пенсии и минимальный размер зарплаты. И, следуя привычной риторике многих европейских коллег, объяснил причины кризиса.

Он пояснил, что Москва якобы хочет спровоцировать политическую нестабильность в Европе, пользуясь энергетическим кризисом. По мнению премьер-министра Греции, общество должно подготовиться к суровой зиме, но не поддаваться на этот «шантаж» со стороны России.

К суровой европейской зиме готовятся и в Нидерландах. Одна из благотворительных организаций составила целый список советов о том, как экономить воду, принимая душ. Например, сократить процедуру до 5 минут, пользоваться водосберегающими насадками и применять солнечные водонагреватели.

Возможно, что-то большее о предстоящей зиме знают в Молдавии. Местные таможенники изъяли на границе партию дровяных печей, которую попытались провезти в страну контрабандой.

Ранее обозреватель китайской Global Times Марк Блэклок поделился своим мнением касательно ситуации в Европе. Он заявил, что энергетический кризис может привести не просто к беспорядкам, а к смене власти в странах ЕС.