Тамаш Менцер заявил, что с наступлением холодов Европа столкнется с реальностью и может пересмотреть санкции.

© Фото: Mc PHOTOA. Kohlrusch via www.ima Globallookpress

Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер допустил, что ЕС пересмотрит санкции против России. Он сказал об этом в эфире телеканала «М1».

«Санкции спровоцировали нехватку энергии и значительный скачок цен. Я в этом не являюсь оптимистом, однако пересмотра санкций можно ожидать осенью», - заявил он.

Менцер также сказал, что с наступлением холодов лидеры европейских стран столкнутся с необходимостью управлять экономикой в новых условиях, и тогда они вполне могут оценить реальное положение дел и изменить свою политику.

Ранее турецкая газета Sabah опубликовала материал, автор которого предположил, что Европа движется к «капитуляции перед Россией». Вопрос с поставками топлива, как указано в материале, Евросоюз решить не способен, и Европа больше зависит от российского газа, чем РФ от европейских денег.