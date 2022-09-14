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Госдеп: США должны «разъединить экономики» России и Центральной Азии

Анастасия Бобылева
23:33 14.09.2022
Представители ведомства рассказали о действиях, которые предпринимают США, чтобы якобы укрепить экономику в странах региона, а также уменьшить влияние русской культуры на него.
Госдеп: США должны «разъединить экономики» России и Центральной Азии
© Фото: Артур Габдрахманов РИА Новости
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Конечной целью политики США в Центральной Азии должно быть «разъединение экономик» России и стран региона. Так высказалась Анджали Каур, заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию, входящего в Госдепартамент.

Она пояснила, что Вашингтон старается «стимулировать экономический рост» в регионе, а также мотивировать на совместные действия по борьбе с изменением климата.

«Все эти приоритеты мы считаем критически важными для того, чтобы в конечном счете разъединить экономики стран Центральной Азии с российской экономикой, и это должно быть нашей целью», - передает ТАСС слова Каур.

Также о политике в Южной и Центральной Азии высказался помощник госсекретаря США Дональд Лу. Он сказал, что Россия якобы считает, что только она вправе поддерживать отношения с Центральной Азией, а Вашингтон планирует помешать этому. Лу отметил, что Соединенные Штаты противодействуют влиянию русской культуры на регион и таким образом «поддерживают народ» на территории азиатских государств.

«Каждый раз, когда российская сторона продвигает против нас какую-либо ложную информацию, мы публикуем в СМИ рассказы о том, что мы делаем для поддержки народа в регионе, поддержке местной культуры, местного языка в противовес русскому языку и русской культуре», - сказал он.

Также, по его словам, США стараются избежать ситуации, когда введенные против России санкции негативно влияют на страны Азии. Лу отметил, что некоторые азиатские государства даже извлекают выгоду из санкционного режима.

Ранее в США заявили о наказании для физических лиц и компаний, продолжающих закупать российскую нефть дороже ценовых ограничений, которые скоро вступят в силу. Экономисты полагают, что это приведет к росту расходов налогоплательщиков из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей.

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