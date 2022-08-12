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Зеленский предложил продлить действие военного положения на Украине

Сергей Лебедев
17:56 12.08.2022
Также он хочет увеличить срок проведения мобилизации.
Зеленский предложил продлить действие военного положения на Украине
© Фото: Igor Golovniov, KeystonePressAgency, globallookpress
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Украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба парламента страны.

«Глава государства внес на рассмотрение парламента проект закона об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" и проект закона об утверждении указа президента Украины «О продлении срока действия военного положения на Украине», - говорится в сообщении.

В ближайшее время Верховная рада должна рассмотреть законопроекты. Напомним, что военное положение на всей территории Украины введено 24 февраля.

Недавно Владимир Зеленский подписал указ, который разрешает иностранцам продлить контракт на прохождение службы в Вооруженных силах Украины на 10 лет и сразу. Раньше срок контракта ограничивался пятью годами службы. 

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