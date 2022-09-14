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Они хотят нас лишить самоопределения: гонщик Карякин рассказал о незаконных требованиях МФАС

Ирина Елагина
17:19 14.09.2022
Гонщик Сергей Карякин прокомментировал незаконные требования МФАС для участия России в ралли «Дакар».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Один из сильнейших в мире гонщиков на квадрациклах Сергей Карякин не стал подписывать документ об осуждении спецоперации на Украине.

Такое условие поставила перед российским спортсменом Международная федерация автомобильного спорта - организаторы ралли «Дакар» в Саудовской Аравии, чтобы допустить гонщика на соревнования.

«Организаторы гонки по требованию Международной федерации автомобильного спорта требуют подписать письмо, что мы отказываемся и не поддерживаем политику нашего государства, нашего президента, спецоперацию на Украине. И без подписи этого документа не допустят до старта гонки. Это сугубо политическое решение. Хотя первые же кричали, что спорт и политика - разные вещи. Вот такая политика двойных стандартов. Причем сами организаторы рады нас видеть, но спортивные чиновники диктуют свои требования», - рассказал спортсмен.

Гонщик заявил, что подписание документа против России противоречит его принципам, так как идти против своей страны - это «последнее дело».

«Не собираюсь подписывать такой документ. Они и так нас уже многого лишили - флага, триколора, гимна. Теперь хотят лишить самоопределения, лишить того, что мы русские, что мы представляем свою страну, и повернуться спиной к Родине, которая нас воспитала, нас вырастила и сделала нас такими, какие мы есть», - подчеркнул Сергей Карякин.

По мнению Карякина, организаторы гонки боятся участия российских спортсменов, явных претендентов на победу.

«Их задача - остановить российских спортсменов, чтобы они не смогли выиграть», - отметил Сергей Карякин.

Напомним, что ранее федерация разрешила российским и белорусским пилотам выступать на соревнованиях, но только под нейтральным флагом и без гимна. Ралли-рейд «Дакар» в Саудовской Аравии запланирован на период с 31 декабря по 15 января.

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