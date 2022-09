В стране и мире WSJ: Украина запрашивает у США ракеты большой дальности ATACMS Ирина Елагина The Wall Street Journal поделилась списком оружия, которое намерена получить Украина в США. © Фото: Defense Ministry Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Киев запрашивает у Вашингтона ракеты большей дальности, которые прежде американская сторона отказывалась предоставлять. О переговорах о новой партии поставок оружия и боеприпасов на Украину сообщила газета The Wall Street Journal. По данным издания, Украина нацелена на долгосрочное наступление в 2023 году и хочет заручиться поддержкой США в поставках ракет большей дальности. Списком из украинского запроса с The Wall Street Journal поделились американские законодатели. Среди 29 заявленных позиций: ракеты семейства ATACMS, дальностью до 300 км, а также танки, беспилотники и артиллерийские системы. Кроме того, Киев просит порядка двух тысяч снарядов для РСЗО HIMARS и противокорабельных ракет Harpoon. Прежде США отказывались предоставлять Украине ракеты с большим радиусом действия, а также основные боевые танки, сообщили в ТАСС. Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой выделить 11,7 миллиарда долларов для военной и экономической помощи Украине. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика