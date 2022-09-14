Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Херсону
Среди погибших в результате удара ВСУ два взрослых человека и два ребенка.
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Вооруженные силы Украины нанесли удар по одному из микрорайонов Херсона. Об этом сообщили в экстренных службах города.
«Четверо погибших: два взрослых и два ребенка», - цитирует ТАСС представителя экстренных служб.
Напомним, что вооруженные силы Украины с вечера 28 августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов в Херсонской области. Так украинские войска несколько раз обстреливали Новую Каховку Херсонской области. Среди мирного населения региона имеются жертвы и пострадавшие.