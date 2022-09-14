В стране и мире Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Херсону Игнат Далакян Среди погибших в результате удара ВСУ два взрослых человека и два ребенка. © Фото: Cecilia Fabiano Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Вооруженные силы Украины нанесли удар по одному из микрорайонов Херсона. Об этом сообщили в экстренных службах города. «Четверо погибших: два взрослых и два ребенка», - цитирует ТАСС представителя экстренных служб. Напомним, что вооруженные силы Украины с вечера 28 августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов в Херсонской области. Так украинские войска несколько раз обстреливали Новую Каховку Херсонской области. Среди мирного населения региона имеются жертвы и пострадавшие. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика