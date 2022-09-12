Во время ракетной атаки ВСУ ранения получили несколько жителей Новой Каховки

Город в Херсонской области вновь оказался в прицеле ВСУ.

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Жители города Новая Каховка в Херсонской области получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. О ранениях и разрушениях в городе после атаки националистов сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

«Разрушения незначительные, легкие ранения», - цитирует Леонтьева ТАСС.

Напомним, что сегодня ВСУ подвергли массированной атаке Донецк, в результате обстрела в Киевском районе столицы ДНР погиб местный житель.