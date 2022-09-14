Генсек ООН отметил угрозу голода в различных регионах в этом году

Согласно словам генсека ООН, увеличение стоимости жизни сильнее всего бьет по беднейшим слоям населения и сообществам.

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш считает реальной угрозу голода в различных регионах в этом году, несмотря на реализацию соглашения об экспорте продовольствия и удобрений России и Украины.

«Несмотря на черноморскую инициативу по зерну и соглашение по доступу российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки, риск возникновения голода в различных (районах - прим. ред.) реален. Мировой голод начал возникать до пандемии», - цитирует ТАСС Гутерриша.

Согласно словам генсека ООН, увеличение стоимости жизни сильнее всего бьет по беднейшим слоям населения и сообществам.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что почти все зерно с Украины отправилось не в беднейшие страны, а в Европейский союз. Глава российского государства отметил, что европейцы по отношению к беднейшим странам продолжают вести себя как колонизаторы.