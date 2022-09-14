Путин присвоил звания Героев Труда эпидемиологам за борьбу с COVID-19

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин в честь 100-летия со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ наградил эпидемиологов званиями Героев Труда за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Российский лидер отметил, что специалисты сделали все возможное, чтобы остановить распространение инфекции в российских регионах.

«Внезапно нагрянувшая страшная - без всякого преувеличения - эпидемия стала вызовом всему человечеству, и в России первой на борьбу с ней поднялась именно ваша служба. Ответственно и оперативно были организованы необходимые мероприятия... Сотрудники Роспотребнадзора работали в напряженном режиме, мужественно, с предельной самоотдачей. Все меры принимались на основе тщательного анализа эпидситуации в регионах, и для каждого из них, этих регионов, предлагались свои четкие алгоритмы действий», - заявил Путин.

В прошлом году Путин наградил медицинских работников, отличившихся в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Среди отмеченных медработников - врач частного госпиталя «РЖД Медицина» из города Великие Луки Галина Горелова, главная медсестра из Томской райбольницы Нателла Шубенкина и многие другие.