Россия готова оказать помощь Киргизии и Таджикистану в решении пограничных вопросов

В МИД заявили, что Россия призывает обе стороны принять все необходимые меры для возвращения обстановки в политико-дипломатическое поле.

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Российская Федерация готова содействовать Киргизии и Таджикистану в решении пограничных вопросов в связи с обострением ситуации на границе двух стран. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Выражаем готовность к содействию сторонам в выходе на долгосрочное взаимоприемлемое решение пограничных вопросов, используя богатый российский опыт пограничного размежевания, в том числе с центральноазиатскими соседями», - цитируется заявление Марии Захаровой на официальном сайте МИД РФ.

Также, согласно словам Захаровой, Россия призывает обе стороны принять все необходимые меры для возвращения обстановки в политико-дипломатическое поле и совместного пресечения любого рода провокаций.

Ранее в Таджикистане заявили о гибели двух пограничников при обстреле со стороны Киргизии. Сообщается, что в ходе перестрелки погиб 29-летний военнослужащий Таджикистана, от кровопотери в больнице также умер его 26-летний товарищ.