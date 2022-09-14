Пашинян и Алиев подтвердили намерение приехать на саммит ШОС в Самарканд

Информация узбекского председательства пока подтверждает намерение лидеров двух стран приехать в Самарканд.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили намерение приехать на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по делам ШОС, посла по особым поручениям МИД Бахтиера Хакимова.

В ночь на 13 сентября в разных местах границы произошли боестолкновения между армиями Армении и Азербайджана. Под обстрелы попали населенные пункты на территории Армении. Это было самое серьезное обострение армяно-азербайджанского конфликта с осени 2020 года.

Армения говорит о 49 погибших военнослужащих, Азербайджан - о 50. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.