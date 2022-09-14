Педагоги детсада в ДНР закрывали детей своими телами во время обстрела ВСУ

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ВСУ обстреляли детский сад №11 в городе Докучаевск в ДНР. От попадания снаряда пострадали люди, включая троих четырехлетних детей. О последствиях «Звезде» рассказала заведующая детским садом.

«В 8.40 утра прозвучал взрыв внезапно. И дети, которые находились в музыкальном зале, не смогли покинуть это помещение. Поэтому музыкальный руководитель пострадала, у нее ранение в голову. Дети, их было трое, четырех лет, получили легкие телесные ссадины. Не было, слава тебе господи, тяжелых телесных повреждений, но они тоже были вынуждены обратиться к врачу», - заявила заведующая детским садом №11 города Докучаевск Елена Журавлева.

Журавлева добавила, что музыкального руководителя увезли в Донецк санитарной авиацией. На данный момент о ее дальнейшей судьбе можно только предполагать.

Как отметила Елена Журавлева, в детском саду нет подвального помещения. Педагоги старались применять все меры, чтобы сделать безопасным пребывание детей. Они даже накрывали их своими телами. Они попросили их лечь на пол и легли сверху.

Ранее корреспондент «Звезды» показал изнутри обстрелянный ВСУ колледж в ЛНР.