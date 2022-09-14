«Плотный запах пороха»: корреспондент показал обстрелянный ВСУ колледж в ЛНР изнутри

Во время обстрела дети в панике по лестницам выбегали на улицу. Здание сильно пострадало.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинские военные обстреляли колледж в городе Перевальск, который находится в Луганской Народной Республике. Внутри учебного учреждения побывал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

«В здании до сих пор стоит плотный запах пороха. Наверху жили дети-сироты, они по лестницам выбегали на улицу. Когда все было в дыму, в пыли. До сих пор работают сотрудники МЧС», - рассказал он.

Корреспондент показал полностью разрушенное крыло здания. Судя по кадрам, снаряды пробили чердак, два этажа и взорвались уже внутри. Он также показал стабилизатор ракет с натовской маркировкой.

В учреждении жили и учились дети-сироты. Погибла девушка, еще шесть учащихся и преподаватель получили ранения. Сейчас спасатели разбирают завалы, врачи оказывают помощь пострадавшим.