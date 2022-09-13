Курские юнармейцы прошли по «Дороге памяти» и посетили Главный храм Вооруженных сил России

Поездка была организована по инициативе Александра Фомина, выпускника той же школы (ныне гимназия №1) города Курчатов 1976 года.

© Видео: «Юнармия» © Фото: «Юнармия»

По приглашению заместителя министра обороны генерал-полковника Александра Фомина ученики Курского отделения «Юнармии» посетили Москву, музейный комплекс на Поклонной горе и парк «Патриот». Юнармейцы возложили цветы и побывали в Музее Великой Отечественной войны, где на лентах памяти некоторые из них смогли отыскать упоминания своих родственников. Также юнармейцы посетили Музей войны 1812 года.

«Это просто масса впечатлений и восторг от всего», - рассказала участница поездки Варвара Мишечкина.

На базе парка «Патриот» юнармейцы ознакомились с экспозициями музейного комплекса - Площадка №1 и технического центра парка «Патриот». В программу также вошло посещение «Партизанской деревни», тира «Калашников», мультимедийной галереи «Дорога памяти» и Главного храма Вооруженных сил РФ.

Во время прогулки по Москве юнармейцы Курска посетили храм Христа Спасителя, экскурсию на обзорной площадке, ВДНХ, музей «Бурана» и Океанариум ВДНХ.

В 2017 году заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял участие в открытии 1-го Курского регионального юнармейского слета и принятии новых членов в ряды «Юнармии». Тридцать учащихся гимназии №1 города Курчатов получили удостоверение и знак юнармейца из рук генерал-полковника Александра Фомина.