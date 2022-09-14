ВСУ вновь обстреляли Донецк и Горловку

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Донецк и Горловка вновь попали под массированный обстрел ВСУ. Днем 14 сентября в течение 15 минут украинские националисты выпустили по двум городам ДНР 11 снарядов. О новой атаке ВСУ сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.45 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра», - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Кроме того, в 14.00 украинские войска сбросили на Никитовский район Горловки пять снарядов калибром 152 мм.

Напомним, что жертвами обстрелов ВСУ в Донецке стали уже 63 мирных жителя, они подорвались на минах «Лепесток». Как заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин, полностью избавить город от этих мин в настоящий момент невозможно.