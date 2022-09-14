Житель Красного Яра рассказал, как ему удалось выжить в схватке с диким леопардом

На данный момент неизвестно, почему дикий дальневосточный леопард пришел в город и стал проявлять агрессию.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Житель Красного Яра Сергей Примак рассказал телеканалу «Звезда», как во дворе собственного дома на него напал леопард. Мужчина столкнулся с хищником, когда отправился посмотреть, почему его собака стала лаять.

«Я за угол зашел, а она летит прямо на меня. Я побежал, споткнулся о табуретку, локтем сильно ударился. Оборачиваюсь, а она сзади на меня уже лапой... Я табуретку взял и ударил наотмашь один раз, второй. Она отбежала, а я лежу, боюсь, одно неверное движение - мне конец... Потом она подскочила сюда опять. И тут Атос выходит, помятый. Я между леопардом и собакой встал, взял черенок. Она стоит, готовится прыгнуть, и я в нее попал... Пихал, пихал этой палкой и думаю, лишь бы руки не дрогнули», - рассказал мужчина.

В результате схватки Сергей получил травмы, ему потребовалась помощь медиков. Теперь специалисты национального парка «Земля леопарда», который находится в 30 километрах от города, будут выяснять, почему агрессивный хищник вышел к людям.

В прошлом году в Хабаровском крае человек погиб при нападении тигра. По предварительной информации, мужчина занимался заготовкой леса в тайге, инцидент произошел вдали от населенных пунктов.