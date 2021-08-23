В Хабаровском крае тигр убил человека

В Хабаровском крае человек погиб при нападении тигра. По предварительной информации, мужчина занимался заготовкой леса в тайге, инцидент произошел вдали от населенных пунктов. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.

«Оперативная группа минприроды края работает на месте гибели человека в Нанайском районе. В ночь на 23 августа в министерство природных ресурсов края поступил сигнал о нападении тигра на человека в Нанайском районе. По предварительным данным, инцидент произошел в тайге, вдали от населенных пунктов. Погибший человек был занят на лесозаготовительных работах», - заявили в ведомстве.

Как сообщается, к месту происшествия была направлена оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными на территории региона. В настоящее время там производит работу оперативная группа региональное минприроды, а также правоохранители.

Напомним, что в конце июля медведь убил туриста в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае. Трагедия произошла утром во вторник, 27 июля, на Араданском хребте, вдали от туристических троп.