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В Хабаровском крае тигр убил человека

Анна Назайкина
08:03 23.08.2021
Как сообщается, оперативная группа минприроды края работает на месте происшествия в Нанайском районе.
В Хабаровском крае тигр убил человека
© Фото: Eduard Kislinsky, RussianLook
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В Хабаровском крае человек погиб при нападении тигра. По предварительной информации, мужчина занимался заготовкой леса в тайге, инцидент произошел вдали от населенных пунктов. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.

«Оперативная группа минприроды края работает на месте гибели человека в Нанайском районе. В ночь на 23 августа в министерство природных ресурсов края поступил сигнал о нападении тигра на человека в Нанайском районе. По предварительным данным, инцидент произошел в тайге, вдали от населенных пунктов. Погибший человек был занят на лесозаготовительных работах», - заявили в ведомстве.

Как сообщается, к месту происшествия была направлена оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными на территории региона. В настоящее время там производит работу оперативная группа региональное минприроды, а также правоохранители.

Напомним, что в конце июля медведь убил туриста в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае. Трагедия произошла утром во вторник, 27 июля, на Араданском хребте, вдали от туристических троп.

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