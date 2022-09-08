Нарышкин: США будут всеми силами затягивать конфликт на Украине
В Вашингтоне не считаются с огромными потерями украинских вооруженных формирований.
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Соединенные Штаты Америки всеми силами будут затягивать конфликт на Украине. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.
«События последних недель свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов», - передает РИА Новости слова Сергея Нарышкина.
Напомним, недавно министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что накачка Украины оружием затягивает конфликт и способствует увеличению количества его жертв.
Также он отметил, что продолжается воздействие на партнеров России в целях ее изоляции.