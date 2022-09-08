В стране и мире Нарышкин: США будут всеми силами затягивать конфликт на Украине Сергей Лебедев В Вашингтоне не считаются с огромными потерями украинских вооруженных формирований. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Соединенные Штаты Америки всеми силами будут затягивать конфликт на Украине. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин. «События последних недель свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов», - передает РИА Новости слова Сергея Нарышкина. Напомним, недавно министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что накачка Украины оружием затягивает конфликт и способствует увеличению количества его жертв. Также он отметил, что продолжается воздействие на партнеров России в целях ее изоляции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика