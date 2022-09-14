В стране и мире Стену вырывало кусками: корреспондент показал последствия обстрела ВСУ колледжа в ЛНР Тимур Шерзад Владислав Кустов Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета и МЧС. Пострадавших доставили в районную больницу. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Колледж, где учились дети-сироты, обстреляли ВСУ в Перевальске, на территории Луганской Народной Республики. Сейчас спасатели разбирают завалы, врачи оказывают помощь пострадавшим. На месте обстрела работает Владислав Кустов. «В этом здании находится, или, вернее, находился, Перевальский колледж. Здесь жили и учились дети-сироты. ВСУ нанесли удар сегодня рано утром, в 7.30, когда дети еще спали. Все ракеты угодили точно в здание, вокруг нет ни одной воронки. В результате погибла одна 18-летняя девочка. Шесть детей, включая четырех несовершеннолетних, получили ранения, пострадал один преподаватель», - заметил корреспондент. Характерно, что здание колледжа практически полностью разрушено. Удар был такой силы, что толстую кирпичную стену вырывало практически кусками. Вокруг разбросаны обломки шифера, дерева. Корреспондент сообщил, что сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета и МЧС. Пострадавших доставили в районную больницу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика