В Южной Корее оштрафовали Google и Meta* на 50 млн и 22 млн долларов

Штраф в адрес данных компаний оказался крупнейшим в истории применения закона о защите личной информации.

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Власти Республики Корея оштрафовали американские компании Google и Meta* на 50 млн и 22 млн долларов соответственно. Так, Комиссия по защите персональной информации Кореи одобрила наложение штрафа из-за сбора личных данных без согласия пользователей и дальнейшее применение этих сведений в рекламных и иных целях.

Об этом говорится в сообщении на сайте комиссии. Отмечается, что указанный штраф в адрес данных компаний оказался крупнейшим в истории применения закона о защите личной информации.

Напомним, в июле судебный участок мирового судьи Таганского района назначил оборотный штраф Google LLC в размере 21,077 миллиарда рублей. Компания обвиняется в том, что не удалила размещенную на своих ресурсах информацию, признанную запрещенной в России.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

