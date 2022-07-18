В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд в РФ оштрафовал Google на 21 млрд рублей за отказ удалить запрещенный контент

Андрей Аркадьев
14:44 18.07.2022
Эта сумма составляет 1/10 от выручки Google и его аффилированных лиц, стоящих в налоговой в РФ.
Суд в РФ оштрафовал Google на 21 млрд рублей за отказ удалить запрещенный контент
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района назначил оборотный штраф Google LLC в размере 21,077 миллиарда рублей, сообщил корреспондент «Звезды» из зала суда.

Компания обвиняется в том, что не удалила размещенную на своих ресурсах информацию, признанную запрещенной в России. Это второй оборотный штраф в России для Google. В прошлом году компанию оштрафовали по этой же статье на 7,22 миллиарда рублей.

Сумма штрафа составляет 10% от выручки Google и его аффилированных лиц, стоящих в налоговой в России.

Решение суда пока не вступило в силу. Оно может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:44 В стране и мире
Суд в РФ оштрафовал Google на 21 млрд рублей за отказ удалить запрещенный контент
12:30 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР
11:08 В стране и мире
Посол РФ заявил, что Россия примет ответные меры в случае появления военных баз НАТО в Финляндии
08:56 Армия
Видео
Шойгу дал указание группировке «Восток» поражать оружие ВСУ, из которого ведется обстрел хранилищ с зерновыми в Донбассе
06:10 Армия
Видео
Уничтожает цели в тылу ВСУ: кадры работы ОТРК «Искандер» на Украине
Популярное
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи по разгрому противника в ходе СВО
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР
Видео
Шойгу дал указание группировке «Восток» поражать оружие ВСУ, из которого ведется обстрел хранилищ с зерновыми в Донбассе
Видео
Опубликованы кадры найденного военными ЦВО схрона с оружием ВСУ
Видео
Шойгу на командном пункте заслушал доклады Суровикина и Лапина о характере действий противника
Обновления в Белом доме: как теперь выглядит состав вице-премьеров РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.