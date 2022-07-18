Суд в РФ оштрафовал Google на 21 млрд рублей за отказ удалить запрещенный контент
Эта сумма составляет 1/10 от выручки Google и его аффилированных лиц, стоящих в налоговой в РФ.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района назначил оборотный штраф Google LLC в размере 21,077 миллиарда рублей, сообщил корреспондент «Звезды» из зала суда.
Компания обвиняется в том, что не удалила размещенную на своих ресурсах информацию, признанную запрещенной в России. Это второй оборотный штраф в России для Google. В прошлом году компанию оштрафовали по этой же статье на 7,22 миллиарда рублей.
Сумма штрафа составляет 10% от выручки Google и его аффилированных лиц, стоящих в налоговой в России.
Решение суда пока не вступило в силу. Оно может быть обжаловано в апелляционном порядке.