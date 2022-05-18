Гимнаста Куляка дисквалифицировали на год за букву Z на форме

Теперь российский спортсмен обязан должен вернуть медаль и призовые в размере 500 швейцарских франков, а также возместить 2 тысячи франков как издержки.

© Фото: Федерация гимнастики Италии

Российский спортсмен Иван Куляк отстранен на один год от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) за символ Z на его форме во время выступления на этапе Кубка мира в Дохе в марте. Такое решение вынес Дисциплинарный комитет Независимого фонда гимнастической этики (GEF).

В организация заявили, что 20-летний гимнаст нарушил устав федерации, дисциплинарный, этический кодексы и кодекс поведения соревнований. Кроме того, GEF пришел к выводу, что был нарушен и технический регламент.

Теперь российский спортсмен обязан вернуть медаль и призовые в размере 500 швейцарских франков, а также возместить 2 тысячи франков как издержки. Куляку дают три недели на то, чтобы обжаловать это решение.

В то же время в отношении тренеров сборной России все обвинения комитет отвергнул, им должны будут выплатить компенсацию.

Ранее старший тренер сборных команд России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала в беседе со «Звездой» прокомментировала данную ситуацию с буквой Z на одежде спортсмена и дальнейшими разбирательствами.