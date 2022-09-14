В Бейруте грабители взяли в заложники сотрудников банка

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В Бейруте группа бандитов захватила в заложники сотрудников отделения банка. Преступники требуют отдать деньги с долларового вклада.

На видео, которое сняли находящиеся в банке люди, видно, как в здание заходит группа людей. Женщина начинает угрожать пистолетом, что вызывает панику среди посетителей. В это время сообщник вооруженной женщины запирает входную дверь цепью, а другой мужчина начинает угрожать работникам отделения. Запуганные работники отдают преступникам деньги.

В марте сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, который пришел в отделение одного из банков на юге столицы с предметом в руках, похожим на гранату. Неизвестный требовал у сотрудников учреждения миллион рублей, а в случае невыполнения его требований обещал взорвать механизм.