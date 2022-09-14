В стране и мире В ЛНР при ударе ВСУ по колледжу погиб пятнадцатилетний подросток Алексей Курильченко Также пострадал один преподаватель и шесть учащихся 15-17 лет. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Вооруженные силы Украины 14 сентября обстреляли Перевальск в Луганской Народной Республике. В результате удара был разрушен колледж, есть жертвы среди учащихся. «В результате обстрела Перевальска погиб пятнадцатилетний подросток, ранения получили шесть учащихся колледжа 15-17 лет и преподаватель 1961 г. р. Разрушено здание Перевальского колледжа», - говорится в Telegram-канале НМ ЛНР. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели четырех человек после прямого попадания снаряда украинской армии в многоквартирный дом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика