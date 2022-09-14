В ЛНР при ударе ВСУ по колледжу погиб пятнадцатилетний подросток
Также пострадал один преподаватель и шесть учащихся 15-17 лет.
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Вооруженные силы Украины 14 сентября обстреляли Перевальск в Луганской Народной Республике. В результате удара был разрушен колледж, есть жертвы среди учащихся.
«В результате обстрела Перевальска погиб пятнадцатилетний подросток, ранения получили шесть учащихся колледжа 15-17 лет и преподаватель 1961 г. р. Разрушено здание Перевальского колледжа», - говорится в Telegram-канале НМ ЛНР.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели четырех человек после прямого попадания снаряда украинской армии в многоквартирный дом.