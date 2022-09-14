«Он всегда думал о "маленьком человеке"»: военкор «Комсомолки» Коц о Сунгоркине

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Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц поделился с телеканалом «Звезда» эмоциями после известий о смерти главного редактора газеты Владимира Сунгоркина. По мнению журналиста, его начальник умер, занимаясь любимым делом в любимом месте.

«Мне кажется, что он ушел так, как хотел бы уйти. Он был в отпуске, занимался любимым делом. Он с юных лет очень любил свою историческую родину - Дальний Восток. Он очень любил тайгу - каждый год, а то и дважды, он ездил туда, сплавлялся по речкам, снимал исторические фильмы. Он ушел на отдыхе, среди друзей, в глухой тайге, наедине с природой», - рассказал Коц.

По словам Александра, Сунгоркин, будучи главным редактором, был строгим начальником, но одобрял энтузиазм и идеи своих подчиненных. Еще одна важная черта Сунгоркина - стремление помогать людям.

«Он всегда думал о "маленьком человеке" - под его руководством журналисты были нацелены на то, чтобы помочь простым людям - будь то переселенцы-староверы из Боливии, беженцы с Донбасса или русские в Казахстане, оставшиеся без гражданства. Он всегда на стороне "маленького человека", на стороне России и ее интересов», - рассказал корреспондент.

Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет в Приморье во время автопробега. Причиной смерти стал инсульт.