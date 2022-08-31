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На Кристину Асмус составлен протокол о дискредитации ВС РФ

Анастасия Бобылева
10:36 31.08.2022
Актрисе может грозить штраф до 50 тысяч рублей.
На Кристину Асмус составлен протокол о дискредитации ВС РФ
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press
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На актрису Кристину Асмус составлен административный протокол за дискредитацию российской армии. Информация о деле размещена на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Протокол в отношении Асмус К.И. зарегистрирован в суде», - передает РИА Новости комментарий из суда.

Актрисе грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии. Судебное заседание назначено на 11:00 6 сентября.

Ранее экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Перед заседанием задержанный заявил, что не признает свою вину. Его адвокат заявил, что в качестве меры пресечения могут ввести запрет на определенные действия, например, на пользование телефоном и Интернетом, запрет покидать город или выходить из дома.

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