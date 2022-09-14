Погранслужба Киргизии сообщила о новой перестрелке на границе с Таджикистаном

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На границе Киргизии и Таджикистана началась очередная перестрелка между военнослужащими. Об этом сообщили в пресс-центре погранслужбы киргизского Госкомитета нацбезопасности.

«По состоянию на 14.00 14 сентября 2022 г. в местности Как-Сай Баткенского района пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана открыли огонь по пограничникам заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда ПС ГКНБ Кыргызстана. Кыргызские пограничники открыли ответный огонь. Перестрелка продолжается», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Напомним, в результате первой перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана погиб один таджикский пограничник. Сообщения о первой перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана поступили ночью 13 сентября.