Bloomberg: в Молдавии боятся обрушения экономики из-за цен на российский газ

Премьер-министр страны отметила, что из-за отсутствия прогресса в переговорах в будущем поставки газа из России могут полностью прекратиться.

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«Беднейшая», по мнению агентства Bloomberg, страна Европы - Молдавия - опасается, что ее экономика обрушится из-за цен на российский газ. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия может столкнуться с двойным шоком в случае окончательного прекращения поставок топлива.

«Даже если "Газпром" продолжит поставки, нам все равно придется снизить уровень потребления, потому что цены очень, очень высокие», - передает ее слова Bloomberg.

Риск прекращения поставок связан с отсутствием успеха в переговорах между Москвой и Кишиневом. Как отмечается в материале, отношения между странами стали прохладнее, когда президентом Молдавии стала ориентированная на европейские ценности Майа Санду.

Отмечается, что в последние годы Молдавия переживает серьезный кризис. Инфляция в стране в середине лета составила 33,5%, цены постоянно растут, а уровень жизни падает.

Ранее глава «Газпрома» и вице-премьер Молдавии обсудили в режиме видеоконференции оплату газа. Глава компании «Газпром» Алексей Миллер рассказал по итогам разговора, что в обсуждении отдельно «была подчеркнута необходимость оплаты молдавской стороной дальнейших поставок российского газа в контрактные сроки и в полном объеме».