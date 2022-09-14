СК: Дом культуры, школа и местная администрация разрушены в селе Журавлевка из-за обстрела ВСУ

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В результате обстрела вооруженными силами Украины в Белгородской и Брянской областях были зафиксированы повреждения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры. СК сообщает, что по факту разрушений будут возбуждены уголовные дела.

В Белгородской области в селе Журавлевка частично были разрушения здания школы, администрации и Дома культуры. В Брянской области пострадали железная дорога и две опоры линии электропередач рядом с ней.

«Вблизи с неисправными конструкциями обнаружен взрыватель замедленного действия ВЗД-144», - уточняет Следком.

Ранее стало известно о жертвах обстрела войсками ВСУ села Логачевка Балгородской области. По имеющимся данным, погиб один человек, еще четверо были ранены.