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ФСБ: директор по качеству российского авиазавода арестован по подозрению в госизмене

Егор Левин
09:50 13.09.2022
Арестованный имел допуск к документам с грифом «Совершенно секретно».
© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Директор по качеству российского авиазавода арестован по делу о госизмене в пользу Украины. Об этом сообщает ФСБ РФ.

Как заявили в ведомстве, житель Подмосковья сфотографировал и передал украинской стороне чертежи боевой авиационной техники. В момент передачи мужчина находился в должности директора по качеству завода и имел допуск к документам с грифом «Совершенно секретно».

В ФСБ сообщают, что закрытую информацию он передавал через электронные каналы связи гражданину Украины, сотруднику Одесского авиационного завода. Инициировано дело по статье о госизмене.

Ранее суд признал виновным по делу о госизмене журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Мужчину задержали 7 июля 2020 года и вменили передачу секретных данных и работу на иностранные спецслужбы.

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