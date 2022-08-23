Он подчеркнул, что перед судом должны предстать все националисты, которые занимались уничтожением мирных жителей народных республик Донбасса.

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Трибунала над украинскими боевиками ожидают все, кроме президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что перед трибуналом должны предстать все националисты, которые занимались уничтожением мирных жителей народных республик Донбасса. Спикер ГД отметил важность публичности этого процесса.

«Все его (судебного заседания - Прим.ред.) ждут. Кроме Президента Украины Зеленского, который считает это неприемлемым...Ему и киевскому режиму есть чего бояться. Именно он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей», - написал он.

Именно поэтому, добавил Володин, украинский лидер делает все для того, чтобы суд над военными преступниками не состоялся, угрожая в противном случае отказом Киева от переговорного процесса.

Ранее корреспондент «Звезды» показал здание филармонии в Мариуполе, где пройдет международный трибунал над украинскими военными преступниками. В настоящий момент идет восстановление здания. Глава ДНР Пушили заявлял, что суд состоится до конца лета.