Специалист считает, что США надеются на уничтожение большей части производственных мощностей в Центральной Европе в результате конфликта.

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Профессор экономики Кристиан Крайс заявил, что США заинтересованы в усугублении ситуации на Украине и расширении театра боевых действий. По его словам, для Вашингтона война с участием Североатлантического альянса могла бы стать решением трудностей с перепроизводством и долгами.

Специалист считает, что США надеются на уничтожение большей части производственных мощностей в Центральной Европе в результате конфликта. При этом Белый дом всячески старается избежать партнерства Москвы и Берлина, поэтому в планах Вашингтона - разорение именно Германии, сказал Крайс в беседе с Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Профессор добавил, каждый день экономические прогнозы в Германии звучат все мрачнее и мрачнее. Крайс подчеркнул, что над государством нависла угроза обнищания и деиндустриализации, и малый и средний бизнес пострадают больше всего.

Ранее автор журнала The National Interest Артин Дерсимонян заявил, что европейским странам необходима надежная база для развития в виде стабильных российско-немецких отношений.