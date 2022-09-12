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TNI: Европа нуждается в стабильных отношениях между Россией и Германией

Елизавета Потейчук
09:58 12.09.2022
Для всех европейских стран формировалась более широкая среда в периоды согласия между Москвой и Берлином, отметило издание.
TNI: Европа нуждается в стабильных отношениях между Россией и Германией
© Фото: Gerald Matzka, dpa, Globallookpress
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Европейским странам необходима надежная база для развития в виде стабильных российско-немецких отношений. Разлад в отношениях России и Германии определял переход мировой экономики к обеспечению милитаристских интересов.

Такое мнение выразил автор журнала The National Interest Артин Дерсимонян. Он указал, что для всех европейских стран формировалась более широкая среда именно в периоды согласия между Москвой и Берлином.

«Нельзя упускать из виду бедствия, которые обрушились на Европу и весь мир, когда Берлин и Москва оказались втянутыми в конфронтацию. Понимание важности дружеских отношений с Россией для экономики Германии, а также для могущества и престижа ЕС имеет важное значение. Для достижения подлинной безопасности по всей Европе необходимым условием остается эффективное управление отношениями с Россией», - пишет Дерсимонян.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что накачка Украины летальным оружием производства Германии - это «красная черта», которую властям ФРГ не следовало переступать. Также дипломат назвал снабжение оружием Киева со стороны ФРГ путем в никуда.

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