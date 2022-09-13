Aydinlik: Анкара потребовала разъяснений от Киева за капманию против турецких бизнесменов

По данным издания, на Украине началась агитация по введению санкций против турецких бизнесменов из-за отсутствия поддержки Анкарой антироссийских решений Запада.

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Турция запросила у украинских властей разъяснения на фоне проводимой Киевом агитационной кампании против турецких бизнесменов и банков. Отмечается, что с таким же призывом выступило и посольство Турции в Киеве.

«Источники сообщили, что турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения», - пишет газета Aydinlik cо ссылкой на дипломатические источники.

Издание добавило, что на Украине началась агитация по введению санкций против турецких бизнесменов из-за отсутствия поддержки Анкарой антироссийских решений Запада. Более того, уточняется, что обнародован список руководителей ряда турецких банков с фотографиями, а также призыв к введению ограничительных мер против данных компаний и частных лиц.

Ранее в турецких СМИ выразили мнение, что европейские страны, восхваляющие бывшего президента Советского Союза за то, что он снял «железный занавес», и одновременно отменившие возможность упрощенного получения виз гражданами РФ, действуют крайне лицемерно.