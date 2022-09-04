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В Турции назвали Европу лицемерной из-за действий в адрес РФ

Алиса Краузе
02:57 04.09.2022
Турецкая пресса раскритиковала решение Европы ограничить выдачу виз россиянам.
В Турции назвали Европу лицемерной из-за действий в адрес РФ
© Фото: ALEXEY BYCHKOV Global Look Press
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Европейские страны, восхваляющие бывшего президента Советского Союза за то, что он снял «железный занавес», и одновременно отменившие возможность упрощенного получения виз гражданами РФ, действуют крайне лицемерно. Такое мнение выразили в турецкой прессе.

Как отметили в материале издания Evrensel, на Западе в один голос твердили об отсутствии у граждан СССР свободы передвижения, а затем решили собственными действиями отнять ее у нынешних россиян.

«ЕС не остается ничего, кроме как лицемерить, разглагольствуя о свободе передвижения», - указано в статье.

При этом, по прогнозу СМИ, новые меры, которые фактически являются запретом на выдачу виз гражданам РФ, обернутся для Европы тем же, чем и предшествующие санкции. В издании посчитали, что европейские государства в итоге останутся стороной, понесшей ущерб, как в случае с ценами на энергоресурсы.

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