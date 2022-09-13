На предельно малой высоте: кадры боевой работы вертолета Ми-35 в Изюмском районе

В ходе выполнения задачи экипаж обнаружил выдвигающуюся на марше колонну и район скопления живой силы ВСУ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы ударного вертолета Ми-35 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе специальной военной операции на Украине. В составе экипажа ударного вертолета были майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин, которые выполняли задачи авиационной поддержки действий мотострелковых подразделений группировки войск по срыву контрнаступления ВСУ на Изюмском направлении.

В ходе выполнения задачи экипаж обнаружил вблизи одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области выдвигающуюся на марше колонну и район скопления живой силы украинской армии. Далее летчики на предельно малой высоте приблизились к выявленным целям и применили огневые средства поражения. В результате удара были уничтожены колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника.

В оборонном ведомстве добавили, что действия экипажа вертолета остановили продвижение украинских войск на данном участке, а также не позволили противнику осуществить прорыв к оборонительным позициям подразделений ВС РФ.

Ранее Минобороны РФ показало видео боевой работы самоходных минометов «Тюльпан» в зоне СВО. Так, данная боевая машина способна разрушить укрепленные здания, в которых укрывается живая сила и военная техника противника, а также поразить фортификационные сооружения, командные пункты, бронетехнику, артиллерийские и ракетные батареи.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.