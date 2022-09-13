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Пробивая трехметровую броню: кадры боевой работы самоходных минометов «Тюльпан» в зоне СВО

05:00 13.09.2022
Боевая машина способна разрушить укрепленные здания, в которых укрывается живая сила и военная техника противника, а также поразить фортификационные сооружения, командные пункты, артиллерийские и ракетные батареи и другую боевую бронетехнику.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» калибром 240 миллиметров Западного военного округа (ЗВО) в процессе контрбатарейной работы поразили скопление живой силы противника и несколько единиц колесной техники с буксируемыми гаубицами при перемещении на запасные огневые точки.

Особо важная цель противника - причина выезда на работу из замаскированной позиции миномета такой большой мощности, как «Тюльпан». Для стрельбы не требуется специальной подготовки позиции. Калибр данного миномета - единственный в мире, аналогов не имеет.

На неподготовленные огневые позиции расчеты выводят установки, скрытно занимают рубежи. Разведка дает координаты цели. Операторы беспилотников обозначают минометчикам безопасный маршрут. ПВО прикрывает от обстрелов со стороны украинских РСЗО.

© Минобороны России

На этих огневых позициях нужно отработать несколько целей. У «Тюльпана» нет понятия – пристрелочные залпы. Каждая мина должна попасть точно в заданный квадрат. Расчет миномета как скальпелем вырезает ключевые узлы ВСУ – укрепрайоны, склады с боеприпасами и горючим. При этом, исключается разрушение находящихся рядом объектов гражданской инфраструктуры: мостов, заводских цехов, деревенских ангаров и ремонтных мастерских.

«Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" предназначен для уничтожения опорных пунктов ВСУ, долговременных опорных пунктов, где пехота и обычная артиллерия не может взять. Потому что у нас калибр большой - 240 миллиметров. Пробивает броню до трех метров, то есть бетон. Также можем работать по пехоте, в зависимости от взрывателя. Тоже можем работать по батареям противника, где артиллерийские установки стоят. Выезжаем постоянно - и днем, и ночью. Когда долго не могут взять опорный пункт, вызывают нас - мы работаем», - рассказал командир орудия Максим.

Самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» калибром 240 миллиметров предназначены для уничтожения и разрушения прочных сооружений полевого типа и укрепленных зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, для поражения фортификационных сооружений, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой бронетехники противника.

Минометы способны уничтожить объекты, которые не могут быть уничтожены артиллерийскими орудиями меньшего калибра из-за их высокой защищенности.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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