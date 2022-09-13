Пробивая трехметровую броню: кадры боевой работы самоходных минометов «Тюльпан» в зоне СВО

Боевая машина способна разрушить укрепленные здания, в которых укрывается живая сила и военная техника противника, а также поразить фортификационные сооружения, командные пункты, артиллерийские и ракетные батареи и другую боевую бронетехнику.

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Расчеты самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» калибром 240 миллиметров Западного военного округа (ЗВО) в процессе контрбатарейной работы поразили скопление живой силы противника и несколько единиц колесной техники с буксируемыми гаубицами при перемещении на запасные огневые точки.

Особо важная цель противника - причина выезда на работу из замаскированной позиции миномета такой большой мощности, как «Тюльпан». Для стрельбы не требуется специальной подготовки позиции. Калибр данного миномета - единственный в мире, аналогов не имеет.

На неподготовленные огневые позиции расчеты выводят установки, скрытно занимают рубежи. Разведка дает координаты цели. Операторы беспилотников обозначают минометчикам безопасный маршрут. ПВО прикрывает от обстрелов со стороны украинских РСЗО.