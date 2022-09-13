В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Канаде в результате серии перестрелок погибли два человека

Анастасия Бобылева
04:58 13.09.2022
Одним из погибших был сотрудник полиции, также известно о трех пострадавших.
В Канаде в результате серии перестрелок погибли два человека
© Фото: Creative Touch Imaging Ltd ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

В провинции Канады Онтарио произошла серия перестрелок, в результате которых погибли два человека, еще трое пострадали. О случившемся сообщает местная газета Globe and Mail.

Издание уточняет, что неизвестный устроил перестрелку в городе Миссиога, затем угнал автомобиль и скрылся с места преступления. Его задержала позже полиция города Гамильтон, при задержании произошла вторая перестрелка, в ходе которой преступник был ранен.

«Полиция Гамильтона подтверждает, что один человек был задержан и скончался, это связано с расследованием перестрелок... Общественности больше ничего не угрожает», - говорится в Twitter-аккаунте полиции Гамильтона.

Одним из погибших оказался офицер полиции Торонто. Сам стрелявший позже скончался.

Ранее в результате перестрелки в Канаде были ранены шесть полицейских. При этом подозреваемых в преступлении сотрудники правоохранительных органов застрелили.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:02 Армия
Видео
Вычислить координаты и блокировать сотовую связь: как подразделения РЭБ выполняют свою задачу в ходе СВО
02:46 В стране и мире
В Минобороны Армении сообщили о погибших и раненых в ходе эскалации на границе с Азербайджаном
00:37 В стране и мире
МО Азербайджана рассказало о потерях в ходе столкновений на границе с Арменией
00:18 В стране и мире
Минобороны Армении сообщило об артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана
22:56 В стране и мире
Ректора Херсонского госуниверситета пытались подорвать в подъезде дома
Популярное
Видео
МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.