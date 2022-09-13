В Канаде в результате серии перестрелок погибли два человека

Одним из погибших был сотрудник полиции, также известно о трех пострадавших.

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В провинции Канады Онтарио произошла серия перестрелок, в результате которых погибли два человека, еще трое пострадали. О случившемся сообщает местная газета Globe and Mail.

Издание уточняет, что неизвестный устроил перестрелку в городе Миссиога, затем угнал автомобиль и скрылся с места преступления. Его задержала позже полиция города Гамильтон, при задержании произошла вторая перестрелка, в ходе которой преступник был ранен.

«Полиция Гамильтона подтверждает, что один человек был задержан и скончался, это связано с расследованием перестрелок... Общественности больше ничего не угрожает», - говорится в Twitter-аккаунте полиции Гамильтона.

Одним из погибших оказался офицер полиции Торонто. Сам стрелявший позже скончался.

Ранее в результате перестрелки в Канаде были ранены шесть полицейских. При этом подозреваемых в преступлении сотрудники правоохранительных органов застрелили.