В Канаде в результате серии перестрелок погибли два человека
В провинции Канады Онтарио произошла серия перестрелок, в результате которых погибли два человека, еще трое пострадали. О случившемся сообщает местная газета Globe and Mail.
Издание уточняет, что неизвестный устроил перестрелку в городе Миссиога, затем угнал автомобиль и скрылся с места преступления. Его задержала позже полиция города Гамильтон, при задержании произошла вторая перестрелка, в ходе которой преступник был ранен.
«Полиция Гамильтона подтверждает, что один человек был задержан и скончался, это связано с расследованием перестрелок... Общественности больше ничего не угрожает», - говорится в Twitter-аккаунте полиции Гамильтона.
Одним из погибших оказался офицер полиции Торонто. Сам стрелявший позже скончался.
Ранее в результате перестрелки в Канаде были ранены шесть полицейских. При этом подозреваемых в преступлении сотрудники правоохранительных органов застрелили.